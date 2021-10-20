В Липецкой области решают вопрос о введении нерабочих дней и обязательных QR-кодов

В эту среду, 20 октября, Владимир Путин одобрил предложение о введении нерабочих дней в России из-за коронавируса. Президент призвал регионы ввести нерабочие дни с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября. А в местах, где эпидемситуация наиболее сложная - еще раньше.

В Липецкой области заседание оперативного штаба по борьбе с коронавиром запланировано на четверг, 21 октября. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе региональной администрации, на заседании как раз решат вопрос о введении нерабочих дней. Также станет известно о дополнительных мерах, которые помогут остановить распространение инфекции. Напомним, что в настоящее время в области действуют QR-коды о вакцинации для посещения кафе и ресторанов. Пока система работает в тестовом режиме. Станут ли QR-коды обязательными, будет известно после заседания оперштаба.