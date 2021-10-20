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Происшествия20 октября 2021 17:27

В пожаре в многоквартирном доме в Липецке погибла женщина

Квартира загорелась в 10-этажном доме на улице Папина
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Женщина погибла в пожаре в Липецке

Женщина погибла в пожаре в Липецке

Фото: Лия МУРАДЬЯН

ЧП случилось этим днем, 20 октября, в многоквартирном доме №9 на улице Папина в Липецке. Квартира вспыхнула на седьмом этаже 10-этажного дома. По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, сообщение о пожаре поступило в 14.45 дня.

На место происшествия выехали четыре отделения пожарной охраны и автолестница. На момент прибытия пожарных и спасателей, в квартире горели балкон и комната, из окон выбивалось пламя и густой дым.

Во время тушения внутри нашли труп женщины. По факту смерти правоохранительные органы проводят проверку, подробности и причины смерти выясняются. По предварительным данным спасателей, причиной трагического пожара стало неосторожное обращение с огнем.