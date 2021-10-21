Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 21 октября 2021 года: 325 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. По состоянию на этот четверг, 21 октября, в регионе зарегистрировали 58 918 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание выявили у 325 человек.

Напомним, что накануне эта цифра была чуть выше - 326. Причем большая часть зараженных оказалась в Липецке - 166. В Грязинском районе диагноз подтвердился у 41 местного жителя. В Усманском - у 29. В Ельце - у 26. В Измалковском районе заболели 19 человек. В Долгоруковском - 16. В Липецком - 12. В Воловском и Добровском районах по 7 новых случаев. В Хлевенском - 3.

В региональном управлении Роспотребнадзора просят липчан соблюдать меры личной и общественной профилактики, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией: игнорировать места массового скопления людей, носить маску в автобусах, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, а при ухудшении самочувствия изолироваться и вызвать врача.