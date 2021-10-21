Липчанки перевели лжесотрудникам банков 2,4 млн рублей

Мошенники обманули 5 липчанок. По данным пресс-службы регионального УМВД России, одной из пострадавших стала 62-летняя женщина. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он, напугав несчастную кредитом, похитил у нее 950 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация произошла с 30-летней липчанкой. У нее "сотрудник банка" выманил 345 тыс. рублей, чтобы отменить сомнительную операцию. Причем телефонный разговор длился 6 часов. Кому женщина перевела деньги, устанавливают полицейские.

А 53-летнюю жительницу областного центра удалось обмануть за 4 часа. Мошенник звонил жертве с разных номеров, каждый раз представляясь сотрудником банка. И снова несуществующий кредит победил здравомыслие. Липчанка перевела на абонентский номер неизвестного 480 тыс. рублей. На ту же удочку попалась 50-летняя женщина. Она потеряла почти 600 тыс. рублей. Еще одна гражданка 63 лет поделилась с мошенником 40 тыс. рублями.

47-летний мужчина лишился 240 тыс. рублей, пытаясь устроиться на удаленную работу. Жительница Добринского района перевела лжесотруднику банка 105,7 тыс. рублей.