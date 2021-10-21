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Общество21 октября 2021 17:14

Где в Липецке отключат холодную воду в пятницу

Специалисты будут устранять порывы на сетях
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 22 октября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители частного сектора по улице Шкатова, 16, 18, 20, 22. Там специалисты будут устранять утечку на водоводе диаметром 50 мм.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студгородок, 11а; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18. На участке произошел порыв на водопроводе диаметром 100 мм.

Также холодную воду отключат в домах №32 и 32а по улице Дружбы и в частном секторе по адресам: улица Дружбы, 26, 28, 30, 35, 37, 39.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После включения вода может быть мутной. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.