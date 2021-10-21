«Открытие» наращивает объемы кредитов МСБ

Рост кредитного портфеля составил 35% за год и 23% за три квартала текущего года.

По оценке «Открытия», совокупный портфель кредитов МСБ российских банков за три квартала вырос на 8%, а по итогам года – увеличится на 12%.

Непосредственно «Открытие» за III квартал предоставил своим клиентам из данного сегмента 5,1 тысячи кредитов, что на 55% превышает показатель 2020 года. Сумма выданных кредитов составила 56,5 миллиарда рублей – на 19% больше. Средняя сумма кредита составила 10,9 миллиона.

Елена Куроптева, директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», поясняет:

- В этом году мы наблюдаем стабильный рост выдачи экспресс-кредитов, предоставляемых клиентам онлайн на основе скоринга. Ежемесячно наши клиенты получают около 1,5 миллиарда рублей полностью дистанционно, а максимальная сумма такого кредита теперь составляет 10 миллионов. В 2021 году мы существенно упростили кредитную процедуру и сократили сроки принятия решений, в том числе за счет расширения полномочий сетевых подразделений на утверждение кредитных сделок.

По словам эксперта, в число наиболее востребованных продуктов «Открытия» для предпринимателей входят возобновляемые кредитные линии и овердрафты.