В Липецке ищут пропавшего 12-летнего школьника

Пропал ребенок Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке пропал 12-летний школьник. Как сообщает «Поиск пропавших детей», Даниил Петрякин исчез в четверг днем, 21 октября, в районе улицы Коцаря около 14.00. С тех пор родные его не видели. Мальчика искали всю ночь полицейские и волонтеры, проверили адреса, куда он мог пойти и все возможные места нахождения. Поиск продолжается.

Приметы Даниила: на вид 12-13 лет, телосложение среднее, волосы светлые.

Был одет: темно-синяя школьная форма, белая рубашка, темно-синяя жилетка, черная куртка в серую клетку и черные кроссовки.

Особые примета: на шее белый бандаж, картавит, косолапит на левую ногу.

Просьба ко всем, кто увидит мальчика или что-то знает о месте его нахождения, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 112 – спасатели; 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры.