Под Липецком загорелся зоомагазин в торговом центре

В Грязях сгорел зоомагазин в торговом центре Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар в торговом центре в Липецкой области произошел этим утром, 22 октября, в городе Грязи. Там по адресу улица Революции, 17., загорелся зоомагазин в ТЦ «Родина». Пожар вспыхнул на 1 этаже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, вызов поступил в 9 утра, на место стянулись несколько отделений. Возгорание оперативно ликвидировали, площадь пожара составила 4 м2.

К счастью, ЧП обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас на месте работают эксперты, которые выясняют возможные причины пожара в торговом центре.