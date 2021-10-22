Липчан предупреждают о порывах ветра до 17 м/с

Липчан предупреждают о сильном ветре. По данным синоптиков, в эту пятницу, 22 октября, в Липецке ожидается усиление юго-западного ветра. В ближайшие часы порывы могут достигнуть 17 м/с.

Жителей областного центра просят соблюдать правила безопасности. Нельзя прятаться от ветра под деревьями, остановками общественного транспорта, рекламными щитами, вставать у стен домов, так как с крыши могут упасть кровельные материалы. Оказавшись в непогоду на улице, лучше укрыться в подъезде или в подземном переходе. Дома спасатели рекомендуют отключить все электроприборы.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.