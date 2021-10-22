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Здоровье22 октября 2021 14:33

338 человек за сутки заразились коронавирусом в Липецкой области

Выздоровели 331 человек, умерли – 10
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус в Липецкой области на 22 октября

Коронавирус в Липецкой области на 22 октября

Фото: Лия МУРАДЬЯН

По последним данным на 22 октября в Липецкой области за минувшие сутки зарегистрировали 338 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли за тот же период 10 больных COVID-19, выздоровели 331 человек.

По данным регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составляет 5200,8 случая на 100 000 населения. Всего с начала пандемии в Липецкой области официально заболели коронавирусом 59 256 жителей, 1920 человек умерли.

По данным регионального штаба, сейчас на лечении находятся 5776 человек. По состоянию на 22 сентября в больницах лежат 366 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», остальные лечатся на дому.

Из общего числа зарегистрированных случаев за сутки, непосредственно в Липецке выявили 150 больных.