Подготовка к Новому году-2022 в Липецке: на улице Зегеля монтируют украшения "Узоры"

В Липецке готовятся к Новому году Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке готовятся к Новому году. В эту пятницу, 22 октября, сотрудники "Липецкгорсовета" начали монтировать световые украшения "Узоры" на опоры освещения на улице Зегеля. Как уточнили в пресс-службе мэрии, работы будут недолгими. Их планируют завершить в ближайшие дни.

Напомним, на Зегеля 49 украшений желтого и синего цветов. На минувшей неделе специалисты проверили, как они работают. У 6 конструкций перегорела подсветка. Чтобы отремонтировать "Узоры", их демонтировали. На восстановление каждой фигуры ушло по 4 м светодиодной ленты.

В ближайших планах - проверить и отремонтировать новогодние иллюминации на улицах Первомайская, Советская, Космонавтов, Ушинского, проспекте Мира. Там находятся 96 консолей "Часы" и "Зимние узоры", свыше 20 перетяжек над дорогами, деревья обмотаны гирляндами. Все работы обещают выполнить к начале зимы.