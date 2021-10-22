В Липецке из-за дерева, упавшего на провода, жители 12 домов остались без света

В минувший четверг, 21 октября, из-за сильного ветра в Липецке падали деревья. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, они получили 3 сигнала о происшествиях.

На улице Прокатная крупная ветра упала на капот "Лады-Гранты", припаркованной во дворе. У машины разбилось лобовое стекло. Аналогичная ситуация произошла на улице Космонавтов. Там тоже пострадала "Лада-Гранта". Порядок на придомовых территориях наводят сотрудники управляющих компаний. Еще одно дерево повредило провод линии электропередачи на улице Прокатной. Из-за обрыва без света остались жители 12 домов в районе НЛМК.

Напомним, что в эту пятницу тоже может бушевать непогода. Синоптики предупредили о порывах ветра до 17 м/с. Липчан просят не ставить машины под деревьями, а также соблюдать правила безопасности.