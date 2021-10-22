В субботу без воды останется частный сектор Липецка

Липчане вновь останутся без холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 23 октября, в некоторых домах Липецка вновь отключат холодную воду. Причина тому проста - ремонтные работы на сетях.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе Сырского Рудника по улицам Паровозная, Ударников, Медицинская, Городовикова, Смирнова, Солнечная, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Поселковая, Минская. Специалисты устранят утечку на водоводе диаметром 100 мм на улице Поселковая.

На это же время без воды останутся жители частного сектора по улицам Макаренко, Пестеля, Загородная, Рылеева. Порыв произошел в районе улицы Макаренко. Также воды не будет в частном секторе в домах №16, 18, 20, 22 по улице Шкатова.

Воду подвезут по заявкам жителей. Все вопросы относительно отключений можно задать по телефонам 175 и 236-175.