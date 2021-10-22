В Липецке будут судить водителя автобуса, который насмерть сбил 13-летнего школьника

В Советском районном суде Липецка начали рассматривать уголовное дело о ДТП, где погиб школьник. 33-летнего водителя автобуса №322 обвиняют в совершении преступления по ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, ПДД РФ, повлекшем по неосторожности смерть человека".

Трагедия произошла вечером 20 апреля этого года. По информации стороны обвинения, водитель автобуса, двигаясь со скоростью 30-40 км/ч сбил 13-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Октябрьская. От полученных травм пострадавший скончался.

В суде состоялось предварительное заседание. Мать погибшего ходатайствовала о прекращении дела. Защита также просила суд закрыть уголовное дело и лишь оштрафовать обвиняемого. Все потому, что водитель выплатил компенсацию, примирился с потерпевшими, признал вину, а также у него положительные характеристики и к уголовной ответственности ранее не привлекался. Однако, судья отказала.

- Помимо жизни и здоровья конкретного человека, объектом преступления являются ещё и общественные отношения в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда. - В деле имеются сведения, что ранее водитель привлекался к административной ответственности в области дорожного движения. Также суд учёл конкретные обстоятельства преступления и тяжесть последствий ДТП.

Открытое судебное заседание назначили на конец октября. Дело рассмотрят в особом порядке, так как подсудимый признал вину и согласился с предъявленным обвинением. В таком случае назначенное наказание не сможет превышать 2/3 максимального наказания по статье УК.