За убийство брата липчанин проведет 10 лет в колонии строгого режима

В Липецкой области осудили 52-летнего мужчину. Жителя Грязинского района признали виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.105 УК ФР "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку".

Следствие и суд установили, что трагедия произошла 19 апреля 2021 года. Подсудимый в нетрезвом состоянии поссорился с братом. Мотив - личная неприязнь. Из-за этого изверг 5 раз ударил родственника тупым твердым предметом в область грудной клетки. Затем он схватил нос и нанес несколько ударов. Они как раз пришлись на жизненно-важные органы. От полученных ранений несчастный скончался на месте происшествия. Его тело обнаружили в незапертом доме соседки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в ходе предварительного следствия вину подсудимого полностью доказали. Суд вынес обвинительный приговор. Виновному назначили 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.