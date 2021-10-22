В субботу в Липецке до +15 градусов и сильные порывы ветра

Липецкая осень Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 23 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью от 3 до 8 градусов выше ноля.

Днем столбик термометра в регионе поднимется до +10, +15 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 737 мм рт.ст.

В воскресенье, 24 октября, липчан вряд ли порадует погода. Станет холоднее. Ночью максимум до 3 градусов тепла. В светлое время суток воздух прогреется лишь до 7 градусов со знаком плюс. Будет пасмурно. Днем и вечером дожди. Ветер западный 10-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.