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Общество22 октября 2021 19:58

В субботу в Липецке до +15 градусов и сильные порывы ветра

Преимущественно без осадков
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкая осень

Липецкая осень

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 23 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью от 3 до 8 градусов выше ноля.

Днем столбик термометра в регионе поднимется до +10, +15 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 737 мм рт.ст.

В воскресенье, 24 октября, липчан вряд ли порадует погода. Станет холоднее. Ночью максимум до 3 градусов тепла. В светлое время суток воздух прогреется лишь до 7 градусов со знаком плюс. Будет пасмурно. Днем и вечером дожди. Ветер западный 10-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.