В Липецке спилили и пытались украсть автобусную остановку

В Липецке пытались украсть автобусную остановку Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Грандиозная кража государственного имущества не удалась в Липецке 22 октября. В тот день в Левобережном районе города на территории садоводческого товарищества пытались украсть автобусную остановку из металла.

Воры подготовились основательно – привезли газовые баллоны и аппарат для распила металла. Происходящее заметили проезжавшие мимо автомобилисты и сообщили в полицию. Информация о попытке хищения поступила из Центра управления нарядами УМВД сотрудникам ДПС, которые дежурили в том районе. Автоинспекторы тут же выдвинулись на место.

Когда стражи порядка подъехали, воры уже успели срезать остановку и приступили к распилке. Сотрудники ДПС задержали все участников с поличным. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказались два жителя Липецка 23 и 30 лет.

Сумма ущерба составила 46 000 рублей. Дело возбудили по части 2 статьи 158 – групповое покушение на кражу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, обоим грозит до пяти лет.