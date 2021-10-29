Гараж с BMW и часть дома сгорели в Липецке – пострадал человек

Пожар в Ельце Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Серьезный пожар в Липецке произошел минувшим вечером, 28 октября, на улице Смоленская. Там в частном доме загорелся большой гараж, размером 12 на 4 метра, со стоящим внутри автомобилем BMW. Также огонь перекинулся на дом с мансардой.

Пожар на Смоленской Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

С огнем боролись 4 отделения пожарной охраны, специализированная пожарно-спасательная часть и служба пожаротушения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, гараж и автомобиль выгорели полностью, в доме сгорела мансарда и 30 м2 кровли. К несчастью, пострадал один человек. По предварительной оценке экспертов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Еще один автомобиль сгорел этой ночью, 29 октября, в Ельце. «Лада» вспыхнула на улице Промышленная. Машину тушили сотрудники одного отделения пожарной охраны. Автомобиль выгорел до основания кузова. Причина та же – неосторожное обращение с огнем.