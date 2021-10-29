Фестиваль без зрителей в Липецке изменит движения на улицах у Центрального пляжа

В воскресенье, 31 октября, в районе Нижнего парка в Липецке пройдет областной фестиваль велосипедного спорта. Мероприятие повлияет на организацию дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на прилегающей в Центральному пляжу территории временно перекроют часть улиц.

С 10.00 перекроют движение на улице Карла Маркса от дома №1/2 до дома №62 по улице Маяковского. Данный участок будет закрыт для транспорта до момент окончания фестиваля – ориентировочно до 15.00.

Жителям приносят извинения за временные неудобства и просят отнестись с пониманием. К автомобилистам просьба – заранее выбирать объездной маршрут. Объехать перекрытые участки можно по улицам Салтыкова-Щедрина, К. Маркса и Маяковского.

Кстати, фестиваль пройдет без зрителей, к участию допускают только тех, у кого есть QR-код о вакцинации, результат ПЦР-теста или справка.