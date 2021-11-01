В Липецке полиция проверяет видео с дракой пассажиров в автобусе

Драка в общественном транспорте в Липецке произошла в субботу вечером, 30 октября. Пассажиры сняли происходящее на телефон и выложили видео в соцсети. Все происходит по ходу движения автобуса, суть конфликта по записи понять сложно.

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На кадрах видно, как размахивающего кулаками мужчину таскают по салону за шкирку. Затем автобус тормозит на остановке и буйного пассажира за ворот куртки выволакивают наружу и бросают на дорогу. Мужчина пытается попасть обратно, но другие пассажиры пинают его ногами, крича водителю «закрой дверь».

По словам очевидцев, мужчина был пьян и вел себя агрессивно с ребенком-пассажиром, что и стало причиной конфликта.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, заявлений от граждан или из медицинских организаций по поводу получения травм при указанных обстоятельствах в полицию не поступало. УМВД по городу Липецку проводит проверку по данному факту.