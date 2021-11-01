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Происшествия1 ноября 2021 18:56

В Липецке после сообщения о подозрительном предмете эвакуировали ТРЦ "Ривьера"

На месте работают кинологи
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник, 1 ноября, в Липецке эвакуировали ТРЦ "Ривьера". Поступило сообщение о подозрительном предмете в здании. Посетителей и работников торгового центра вывели на улицу. К месту происшествия на улицу Катукова стянулись экстренные службы.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России, в настоящий момент на месте работает кинологическая служба. Специалисты с собаками обследуют здание.

Напомним, этим летом из ЛГТУ эвакуировали 880 человек. Неизвестный сообщил о минировании главного кампуса на улице Московская и Б-корпуса на улице Интернациональная. Подробности здесь.