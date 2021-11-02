Липчанин украл с карты бывшей возлюбленной 70000 рублей

В Липецке завершили расследование уголовного дела по краже денег с банковского счета. По данным пресс-службы регионального УМВД, летом в отдел полиции обратилась 19-летняя липчанка. В заявлении они указала, что через мобильное приложение у нее украли 70 тыс. рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался несудимый 19-летний сожитель девушки. По словам парня, на преступление его подтолкнул конфликт. После ссоры молодой человек незаметно взял телефон своей возлюбленной и перевел все деньги на свою карту. Пара рассталась, а злодей несколько дней тратил полученное в торговых центрах города.

Осознав, что деньги исчезли, девушка связалась с бывшим парнем. Он во всем признался и пообещал вернуть украденное в течение 2 недель. Когда все сроки вышли, липчанка пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело по п."г" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Его с обвинительным заключением направили в суд. Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы.