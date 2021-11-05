В субботу в Липецке +11 градусов и сильный ветер

Ноябрь в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 6 ноября, в Липецке ожидается пасмурная погода. Ночью около 8 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +11 градусов. После обеда синоптики обещают дожди. Ветер южный с переходом на западный 11-13 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом медленно расти и составит 750 мм рт.ст.

В воскресенье, 7 ноября, липчане вновь увидят солнце. С утра будет ясно, а во второй половине дня переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью до 6 градусов выше ноля. В светлое время суток 10 градусов со знаком плюс. Ветер западный 11-14 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 749 мм рт.ст.