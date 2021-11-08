В Липецке иномарка после аварии влетела в дерево

ДТП на улице Водопьянова Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за прошедшие трое суток, с 5 по 7 ноября, на дорогах Липецкой области в семи ДТП пострадали 8 человек.

Так 5 ноября на улице Водопьянова в Липецке 21-летний водитель «Дацуна» въехал в «Фольксваген» с 22-летней девушкой за рулем. От удара «Доццун» вылетел на газон, где врезался в дерево. Пострадал водитель первой иномарки, но до госпитализации не дошло. Предварительная причина аварии – выезд на встречную.

В тот же день на трассе Орел – Тамбов 35-летняя женщина на «Ауди» въехала в стоящие «Ладу-Калину» и «Ниссан». Женщина получила травмы, ей оказали помощь и отпустили. Причина – нарушение правил расположения на проезжей части.

6 ноября на улице Металлургов в Липецке 20-летний водитель «БМВ» столкнулся с «Чери», за рулем которого была 32-летняя женщина. Пострадали оба водителя. Предварительная причина – нарушение очередности проезда.

В тот же день в Лебедяни на улице Тургенева 35-летний мужчин на «Ниве» сбил на пешеходном переходе 21-летнего парня.

Еще одного пешехода сбили на улице Советской в селе Гнилуша Задонског района, где 42-летний мужчина попал под колеса «Калины», за рулем которой был 22-летний парень. Пешехода увезли в больницу.