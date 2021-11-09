Спасатели предупреждают: в Липецке и области сильный ветер

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 9 ноября, в Липецке и области ожидается непогода. По данным регионального метеоцентра, возможно усиление западного ветра с переходом на северный. Порывы - до 15-17 м/с.

Спасатели городского управления по делам ГО и ЧС просят липчан соблюдать меры предосторожности. Укрыться от сильного ветра лучше в подземных переходах или подъездах домов. Нельзя становиться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, у стен зданий, а также под электросетями. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся проводам. Не стоит парковать автомобили под деревьями.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.