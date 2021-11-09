Липчан просят помочь найти босого парня, пропавшего на прошлой неделе

В Задонском районе Липецкой области пропал 23-летний парень Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 23-летнего парня. Аверьянов Даниил Александрович пропал в Задонском районе. 5 ноября он вышел из дома в селе Репец и не вернулся. Молодой человек не ориентируется в пространстве. Ему нужна медицинская помощь.

Приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: зеленая кофта, синие штаны.

Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", о его местонахождении ничего не было известно почти 2 суток. Затем поисковики узнали, что в ближайшем лесу грибники нашли след босой ноги и калошу Даниила. Но парень вышел из леса, его видели в деревне Шубинка. Он спрашивал дорогу и ему показали направление, но пошел он в другую сторону.

В настоящее время волонтеры пытаются понять маршрут пропавшего. Поступает все больше информации - Даниил идет босиком, в разных местах его видели местные жители, водители проезжающих мимо автомобилей. Последнее свидетельство - рядом с деревней Немерзь Задонского района. Территорию деревни осмотрели, поиски ведутся и днем, и ночью. Но, к сожалению, пока результата нет.

Сотрудники отряда "Лиза Алерт", а также родственники пропавшего обращаются ко всем липчанам, особенно к жителям Задонского района. И просят помочь в поисках - может кто-то его видел, или Даниил попал в объектив видеорегистратора. Любая зацепка может спасти парню жизнь, ведь он легко одет, а ночью обещают заморозки. Он мог проходить мимо населенных пунктов Введенка, Гнилуша, Старая Воскресеновка, Новая Воскресеновка, Алексеевка, Поповка, Заречный Репец, Марьино.

Просьба ко всем, кто видел Даниила Аверьянова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 8-800-700-54-52 или "112".