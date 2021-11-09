В Липецке арестовали парня, угрожавшего ножом продавцу в магазине

В Липецке задержали 21-летнего парня, подозреваемого в разбое. В операции участвовали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Липецку и отдельного батальона ППС.

Установлено, что 7 ноября в магазине по улице Энергостроителей злодей похитил хлебобулочные изделия и кофе на 5 тыс. рублей. За молодым человека бросилась продавец, но тот начал угрожать ей предметом, похожий на нож. Женщина отметила, что липчанин вел себя агрессивно и был пьян.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ "Разбой". Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и вычислили предполагаемого преступника. Кстати, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Похищенное изъяли, а парня заключили под стражу.