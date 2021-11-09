Зимой на улицы Липецка выйдут более 100 машин спецтехники

В Липецке готовятся к зиме. В ночь на 10 ноября синоптики прогнозируют заморозки. Коммунальные службы должны быть во всеоружии.

По данным пресс-службы мэрии, специалисты переоборудовали более 100 машин спецтехники. КамАзы и тракторы, которые мыли и поливали улицы, теперь будут разбрасывать песок. У них также появились технические пластины, щетки и плуги. На малогабаритных автомобилях бочки для воды заменили рикшами для песка. В управлении благоустрйоства закупили противогололедные материалы.

На дежурства планируюти выпускать около 10 машин - посыпать улицы. Особое внимание уделят спускам и подъемам, мостам, дорогам в новых микрорайонах, где из-за ветра может образовываться наледь. На посыпку израсходуют около 36 тыс. тонн пескосоляной смеси и 7 тыс. тонн соли.