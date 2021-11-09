Липецкие полицейские получили ключи от новых машин

Автоинспекторы получили новые машины Фото: Лия МУРАДЬЯН

В этот вторник, 9 ноября, накануне профессионального праздника липецкие полицейские получили ключи от новых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, в автопарке ГИБДД появились 73 новые служебные машины.

Ключи на торжественной церемонии вручил начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов. Новая техника позволит дорожной полиции усилить контроль за безопасностью на дорогах.

Кстати, в этом году автоинспекторы выявили 760716 нарушений ПДД, включая 11516 грубых. Также сотрудники ГИБДД раскрыли почти 700 преступлений и поймали 3312 пьяных водителей.

– «В наши дни инспектор дорожно-патрульной службы – это и помощник, и защитник каждого участника дорожного движения. Мощные и скоростные служебные автомобили предоставляют возможность автоинспекторам максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях», – отметил генерал-майор Олег Латунов.