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Происшествия10 ноября 2021 14:46

Под Липецком подрядчики, ремонтируя котельную, обманули администрацию на 700 000 рублей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Прокуратура Липецкой области требует возбудить уголовное дело по махинациям с государственным контрактом в Задонском районе. По данным ведомства, администрация Задонска заключила контракт с организацией из Липецка в мае этого года. Подрядчики должны были модернизировать газовую котельную в многоквартирном доме за 3.7 млн рублей. Ремонт предусматривал энергосберегающие технологии и новое оборудование.

По итогу подрядчик отчитался, что освоил всю сумму в полном объеме и предоставил все документы. Однако проверка районной прокуратуры показала иное. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту выполнили не все указанные в документах работы, разница составила 700 000 рублей.

Местную администрацию предостерегли, чтобы государственные деньги недобросовестному подрядчику не переводили. А также отправили материалы проверки в следственные органы, где возбудили дело по покушении на крупное мошенничество часть 3 статьи 159 УК.