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Происшествия10 ноября 2021 15:27

Последствия ДТП, в котором погибла девушка-водитель в Липецке, попали на видео

Трагическая авария произошла на улице Катукова
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Трагическая авария произошла минувшим вечером, 9 ноября, на улице Катукова в Липецке. Там 19-летняя девушка за рулем «Хендай» въехала в автомобиль «Форд», которым управлял 26-летний парень.

От удара обе машины вылетели на газон с тротуаром. Молодая девушка-водитель скончалась на месте ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Липецкой области, по предварительным данным причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

Кстати, именно вечером в Липецке выпал первый снег в этом сезоне снег, после чего соцсети заполонили сообщения о ДТП в разных районах города. Например на Петровском мосту водитель снес ограждение.