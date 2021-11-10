В Липецке возле остановки "Доватора" погасли светофоры

В Липецке вновь сломались светофоры. В эту среду, 10 ноября, сигнальные столбы перестали работать на пересечении проспекта Победы с улицей Доватора, а также около одноименной остановки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, неполадку в том районе устраняли еще в первой половине дня. Однако, потом на объекте произошло короткое замыкание. "Дорожные регулировщики" вновь вышли из строя.

В районе остановки "Доватора" светофоры перевели в "желтый" режим. Бригада специалистов уже проводит обследование. Липчан же призывают быть внимательными и осторожными при движении по участку. Пока он считается нерегулируемым, а значит проезжать его нужно согласно Правилам дорожного движения, уступая дорогу пешеходам.