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Общество10 ноября 2021 18:59

В Липецке возле остановки "Доватора" погасли светофоры

На участке произошло короткое замыкание
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вновь сломались светофоры. В эту среду, 10 ноября, сигнальные столбы перестали работать на пересечении проспекта Победы с улицей Доватора, а также около одноименной остановки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, неполадку в том районе устраняли еще в первой половине дня. Однако, потом на объекте произошло короткое замыкание. "Дорожные регулировщики" вновь вышли из строя.

В районе остановки "Доватора" светофоры перевели в "желтый" режим. Бригада специалистов уже проводит обследование. Липчан же призывают быть внимательными и осторожными при движении по участку. Пока он считается нерегулируемым, а значит проезжать его нужно согласно Правилам дорожного движения, уступая дорогу пешеходам.