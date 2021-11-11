Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 ноября 2021 10:58

За день в Липецкой области вылетели с трассы два автомобиля

За сутки на дорогах области в шести ДТП пострадали 4 человека и трое погибли
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Причиной ДТП с двумя погибшими стал неверный выбор дистанции

Причиной ДТП с двумя погибшими стал неверный выбор дистанции

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за сутки в Липецкой области зарегистрировали 6 ДТП с пострадавшими, в которых 4 человека получили травмы и трое погибли.

В двух случаях водители не справились с управлением. Так в Чаплыгинском районе на трассе Чаплыгин – Дубовое съехала в кювет и перевернулась «Лада-Калина». 69-летнего водителя увезли в больницу. Предварительная причина ДТП – несоответствие скорости.

Похожее ДТП случилось в Усманском районе на трассе Усмань – Грачевка, где не справился с правлением и вылетел с дороги 63-летний водитель «Дэу». Обошлось без госпитализации. Причина та же – несоответствие скорости.

Также стали известны подробности ДТП с двумя погибшими на Тамбовской трассе в Липецке, где ВАЗ-2114 въехал в две стоящие на светофоре иномарки. Водитель и пассажи р ВАЗа погибли на месте. По предварительным данным ГИБДД, предварительной причиной стал неправильный выбор дистанции.