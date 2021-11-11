Житель Краснодара украл в Липецке велосипед, чтобы доехать до Воронежа

Велосипед необычной расцветки заметили патрульные Фото: Лия МУРАДЬЯН

Несмотря на холодную погоду и снег в Липецке, велосипедисты еще не закрыли сезон, как и те кто ворует велосипеды. Один экстремальный вор попался накануне сотрудникам полиции.

Сначала в дежурную часть обратился 20-летний парень и сообщил, что у него украли велосипед от здания кафе на проспекте 60 лет СССР. Двухколесный друг был необычной расцветки, белый с оранжевыми надписями, что помогло в его обнаружении.

«Приметы» передали всем патрульным нарядам в городе и вскоре похожий велосипед заметили сотрудники ППС, проезжай мимо автобусной остановки в селе Подгорное Липецкого района.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, злоумышленником оказался 29-летний уроженец Краснодарского края. Мужчина признался полиции, что украл велосипед, для того, чтобы доехать на нем до Воронежа. Не получилось – велосипед забрали, ущерб оценили в 9000 рублей.

Дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража. Путешественнику грозит до пяти лет.