Елочные базары в Липецке: где откроются и когда

В Липецке готовятся открыть точки продаж новогодних деревьев. Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего организуют 77 елочных базаров в Липецке. Места продаж елок и сосен уже определили на открытом аукционе. Узнать точные адреса, где купить елку в Липецке можно на интерактивной кате. Продавать новогодние деревья начнут с 20 декабря.

Требования к продавцам те же, что и в прошлом году, за исключением ограждения, дизайн которого должен быть в едином стиле. Более подробно предпринимателям могут рассказать в городском управлении потребительского рынка. Также бизнесмены обязаны выдавать покупателям упаковочные материалы для елок. Ну и стандартные правила продаж – полная информация о продавце и стоимости товара, чистота на торговой точке.

Кстати, лесхозы Липецкой области планируют срубить для Нового года 35 000 деревьев. Стоимость составит примерно 500 рублей за одно дерево. Также гражданам напоминают о штрафах от 3000 до 4000 рублей за незаконную вырубку. То есть купить в любом случае дешевле.