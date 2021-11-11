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Происшествия11 ноября 2021 12:54

Под Липецком негодяй сбил насмерть пенсионера и уехал – момент ДТП сняла камера

Сбежавшего водителя вычислили и поймали инспекторы ГИБДД
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Трагическая авария с участием пожилого перехода произошла минувшим вечером, 10 ноября, в Грязинском районе Липецкой области. Там в селе Бутырки около 20.00 кто-то сбил переходившего дорогу 86-летнего мужчину. Пенсионер погиб на месте, а водитель уехал, бросив сбитого человека на дороге.

Момент жуткой аварии запечатлела уличная камера наблюдения. На записи видно, как легковушка на приличной скорости сбивает идущего через дорогу мужчину. Машина даже не сразу останавливается, от сильного удара человека отбрасывает на несколько метров на встречную полосу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, нарушителя оперативно установили по «горячим следам» сотрудники ГИБДД, им оказался 38-летний водитель «Фольксвагена». В каком он был состоянии, почему не остановился и скрылся с места смертельного ДТП, теперь выясняет следствие.