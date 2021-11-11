Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 11 ноября 2021 года ниже, чем выздоровевших за сутки

За сутки в Липецкой области у 401 человека подтвердился коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области - 401 за минувшие сутки. Больше половины заболевших из Липецка - 204. В Липецком районе 37 новых случаев. В Измалковском районе - 21. В Задонском - 20. В Ельце диагноз подтвердился у 19 человек. В Лебедянском районе - у 16. В Добринском - у 13. В Воловском районе 10 заболевших. В Данковском и Лев-Толстовском районах - по 9. В Добровском, Хлевенском и Краснинском - по 8. В Долгоруковском районе COVID-19 выявили у 6 человек. В Елецком и Чаплыгинском районах - у 5. В Грязинском - у 2. В Усманском - у 1.

По данным регионального оперштаба, за все время пандемии в Липецкой области зарегистрировали 67 068 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 59 441 человек, в том числе 492 за последние сутки. Не удалось спасти 2 184 липчан. Лечение продолжают 5 443 жителя региона. Причем у 4 958 пациентов болезнь протекает в легкой форме.