В пятницу жители 10 улиц Липецка останутся без холодной воды

В пятницу, 12 ноября, в Липецке ожидается отключение холодной воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Космонавтов, 37/3-5, 37/7, 39/4, 39/3; Звездная, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4.

На этот же период времени краны пересохнут по улице Пришвина, 7б, 9б, а также в частном секторе: улицы Полевая, Одесская, Пришвина, Можайского, Станционная, Совхозная.

Снизится давление воды в 1, 2, 3, 4, 7, 8 микрорайонах.

С 9 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улице Фрунзе, 81, 85, и в частном секторе по той же улице.

Подвоз воды - по заявкам жителей. Дополнительную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.