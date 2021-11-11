В Липецке за работу ночью бар оштрафовали на 200000 рублей

В Липецке оштрафовали бар по улице Скороходова, работавший по ночам во время антиковидных ограничений. В советском районном суде рассмотрели 4 дела об административных правонарушениях в отношении организации.

По данным пресс-службы облсуда, в региональное управление потребрынка обратился липчанин, который ночью дважды поужинал в заведении. Это было после полуночи 13 августа. В доказательство он показал два чека. Тогда специалисты управления сами проверили в бар 19 и 27 августа.

Основная претензия к владельцам кафе - заведение работало в ночью, хотя в тот период с 23.00 до 6.00 общепит должен был быть закрыт. Представители организации вину признали частично. Они считают, что кассовый чек от 13 августа - не доказательство и состава административного правонарушения нет. По другим эпизодам они просили обойтись предупреждением, так как бар находится в тяжелом финансовом положении из-за коронавирусных ограничений.

Однако, судьи посчитали, что кафе виновно по всем четырем эпизодам. Действия организации квалифицировали по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Заведению оштрафовали на общую сумму 200 тыс. рублей.