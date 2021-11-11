В пятницу в Липецкой области дождь с мокрым снегом

В Липецкой области синоптики прогнозируют дождь со снегом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 12 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью преимущественно без осадков. Температура от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Днем синоптики обещают небольшие осадки - дождь и мокрый снег. Столбик термометра поднимется до +7 градусов. Ветер западной четверти 8-13 м/с. Атмосферное давление в регионе будет падать и составит 756 мм рт.ст.

В субботу, 13 ноября, в Липецке в темное время суток около 2 градусов выше ноля. Днем до 6 градусов со знаком плюс. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 10-13 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст.