Серийный рецидивист разбил и обокрал семь автомобилей в Липецке

В Липецке будут судить 26-летнего рецидивиста за серию краж из автомобилей. Вор орудовал в течение двух месяцев прошлого года во дворах спальных микрорайонов города. Действовал всегда по одной схеме: ночью или рано утром разбивал стекла припаркованных во дворе автомобилей, вытаскивал ценный вещи и уходил.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, с ноября по декабрь 2020 года обвиняемый совершил семь краж из автомобилей. Наворованное после продавал. Общая сумма ущерба – более 45 000 рублей. Когда вора вычислили, выяснилось, что он уже имеет ряд судимостей за кражи. Также в ходе расследования установили, что он же украл велосипед стоимостью 18 000 рублей из тамбура дома по улице Свиридова.

В настоящее время дело передают в суд. По частям 1 и 2 статьи 158 УК ему грозит до 5 лет колонии.