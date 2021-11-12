Забившая мужа насмерть в душе липецкая пенсионерка получила 4 года

В Липецке вынесли приговор 61-летней женщине, которая забила насмерть супруга. Присяжные единодушно вынесли вердикт и признали ее виновной по части 4 статьи 111 УК – тяжкие побои, повлекшие смерть.

Кровавая бытовая драма произошла вечером 2 декабря прошлого года. Женщина поссорилась с 69-летним супругом в ванной. В ходе конфликта жена начала бить мужа по голове лейкой от душа. Избила так, что мужчина скончался на месте. Осознав суть содеянного, женщина рассказала о случившемся сыну, а тот сообщил в правоохранительные органы.

На время следствия убийца находилась под стражей. Она во всем созналась и просила рассмотреть ее дело с участием присяжных. Те сочли, что женщина заслуживает наказания. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, суд приговорил виновную к 4 годам колонии общего режима.