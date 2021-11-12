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Происшествия12 ноября 2021 10:40

В Липецке судимая женщина обокрала строительный магазин

Рецидивистка вынесла и продала незнакомцу шлифовальную машинку
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали воровку-рецидивистку, которая обокрала строительный магазин. Преступление произошло 9 ноября, когда из магазина пропала шлифовальная машинка стоимостью 5 600 рублей.

После заявления воровку вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемой оказалась безработная и ранее судимая за кражу 35-летняя жительница Липецка. Машинку она успела продать незнакомцу на улице за 2 000 рублей. Деньги потратила. Дело возбудили по 158 статье УК – кража. Рецидивистке грозит очередная судимость и до двух лет колонии.

Всего за прошедшие сутки сотрудники полиции в Липецкой области раскрыли 11 краж и мошенничества, 4 общественно опасных преступления и 3 – против жизни и здоровья.