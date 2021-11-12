В Липецке из-за поджога на пилораме пострадал человек

Пожар на деревообрабатывающем предприятии произошел минувшим вечером, 11 ноября, на улице Ново-Весовая в Липецке. Там на пилораме загорелись отходы древесины. На место происшествия выезжали два отделения пожарной охраны и добровольная дружина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил древесные отходы на площади 5 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек. По предварительной оценке экспертов, причиной пожара стал поджог.

Пожар в Усманском районе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В тот же день в селе Верхняя Мосоловка Усманского района загорелся молебный дом на улице Кирова. Там с огнем также боролись два отделения пожарных и дружина. В результате Сгорела деревянная церковная мебель, никто не пострадал. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.