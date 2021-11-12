Избивший женщину липчанин после приговора обматерил судью, прокурора и адвоката

В Липецке попал под очередную статью неадекватный мужчина, которого судили за тяжкое избиение любовницы. Согласно материалам дела, подсудимый проявил неуважение к суду, где проходил по делу о причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице. За что его приговорили к годам колонии особого режима.

Во время оглашения приговора, мужчина разразился грубой нецензурной бранью в адрес председательствующего судьи, гособвинителя и адвоката. За что возбудили еще одно дело по частям 1 и 2 статьи 297 УК – неуважение к суду и оскорбление участников разбирательства.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, виноватым фигурант себя не считает, расследование уголовного дела продолжается.