Липчанам продавали поддельные справки об отсутствии коронавируса через интернет

Прокуратура Становлянского района Липецкой области выявила сайты, где незаконно продавали поддельные медицинские документы. Речь идет о справках об отсутствии коронавируса. Такие документы подтверждают, что у человека нет вирусного заболевания, как и контактов с больными COVID-19 в течение определенного периода.

Прокурор обратился в суд и потребовал признать информацию запрещенной к распространению на территории РФ. А также обязать подключить Роскомнадзор, чтобы удалить или принудительно заблокировать ресурс.

Как напомнили в пресс-службе региональной прокуратуры, в соответствии со ст.327 УК РФ за подделку официального документа и его сбыт грозит до 2 лет ограничения свободы либо принудительные работы на тот же срок, либо до 6 месяцев ареста, либо до 2 лет лишения свободы.

За использование заведомо подложного документа - штраф до 80 тыс. рублей либо до 480 часов обязательных работ, либо до 2 лет исправительных работ, либо до 6 месяцев ареста.