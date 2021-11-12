В субботу в Липецке отключат холодную воду

В субботу, 13 ноября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улице Терешковой, 13а, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1. Причина тому - утечка на трубопроводе диаметром 100 мм.

На этот же период времени без воды останутся жители 1, 2, 3, 4 и 8 микрорайонов. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", подвоз организуют по заявкам горожан.

В этот день с 10 утра до 3 часов дня снизят параметры отопления по адресам: улица Ушинского, 10, 12, 14, 16; переулки Франко, 2, 4, 6, 8; Курако, 1-3; Челюскинцев, 1-4; Больничный, 1-4.

Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.