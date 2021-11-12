Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 12 ноября 2021 года: выписали 481 пациента

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 12 ноябя 2021 года достигло 59 922 человек. За минувшие сутки медики выписали 481 жителя региона. При этом на больничном остаются 5 356 пациентов. У 4 863 из них COVID-19 протекает в легкой форме. Остальных госпитализировали.

С начала пандемии в области выявили 67 476 случаев коронавирусной инфекции. За сутки диагноз подтвердился у 401 человека. В Липецке - у 194. В Тербунском районе - у 32. В Грязинском районе - у 30. В Задонском районе заболели 28 жителей. В Ельце - 24. В Воловском районе - 21. В Добринском районе 18 зараженных. В Хлевенском - 17. В Усманском - 16. В Долгоруковском - 15. В Липецком районе 6 новых случаев. В Елецком - 3. В Чаплыгинском - 2. В Добровском и Лев-Толстовском районе по 1 заболевшему.

Не удалось спасти 2 198 человек, 14 из которых умерли за последние сутки.