В ближайшие годы в Липецке и Ельце реконструируют 300 контейнерных площадок

Так будут выглядеть контейнерные площадки в Липецке и Ельце Фото: Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

В Липецкой области реконструируют контейнерные площадки. Первые 20 мест для размещения отходов модернизируют в Липецке и Ельце. До конца года работы проведут еще на 20 площадках: на улицах Стаханова, Белана, Титова, Гагарина, Первомайская и др.

По данным пресс-службы регионального управления экологии и природных ресурсов, в 2022-2023 годах планируют привести в порядок около 300 контейнерных площадок в названных городах. Новые объекты органично вписываются в окружающую архитектуру и соответствуют всем требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

Кстати, 750 индивидуальных контейнеров установили для жителей улиц Зои Космодемьянской и Баумана. В будущем чиновники закупят еще 1 500 баков. Они появятся на улицах Ковалева, Студеновская, Ленина в селе Сселки.