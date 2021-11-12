В субботу в Липецке до +8 градусов и без осадков

В Липецке днем около 8 градусов тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 13 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики обещают без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В светлое время суток от 3 до 8 градусов выше ноля. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт.ст.

В воскресенье, 14 ноября, в Липецке будет облачно. Ночью небольшие дожди и около 2 градусов со знаком плюс. Днем столбик термометра поднимется лишь до +4 градусов. Осадки возможны после обеда. Ветер западный 3-6 м/с. Атмосферное давление будет расти, а потом падать и составит 756 мм рт.ст.

Долгота дня - 8 часов 47 минут. Восход в 7.42. А заход - в 16.29.